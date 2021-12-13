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Adının açıklanmasını istemeyen hayırsever, çocukların yüzünü güldürdü

Elbistan’da, isminin açıklanmasını istemeyen hayırsever işadamı, çoğunluğu kırsal mahallelerdeki okullarda eğitim gören 322 öğrenciye, kışlık mont ve bot yardımında bulundu.

Adının açıklanmasını istemeyen hayırsever, çocukların yüzünü güldürdü
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Elbistan’da hayırsever bir işadamının kış günlerinin kendisini hissettirdiği bu günlerde yaptığı yardım, ihtiyaç sahibi öğrencilerin içini ısıttı.

Örnek bir davranışa imza atan hayırsever işadamı, Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile irtibata geçerek, kırsal mahallelerdeki okullarda eğitim gören öğrenciler başta olmak üzere ilçedeki ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık mont ve bot yardımında bulunmak istediğini belirtti. Okullarda yapılan çalışma sonucunda; ihtiyaç sahibi 322 öğrenci belirlendi. Çocukların, beden ve ayak numaraları da tek tek yazıldı.

Hayırsever işadamınca temin edilen kışlık mont ve botlar, alan elle veren elin birbirini görmeyeceği şekilde bir okulun spor salonuna getirildi. Toplam 644 parçadan oluşan mont ve botlar, hazırlanan listeye göre okul idarecilerine teslim edildi. Toplamda 48 ilk ve ortaokuldaki öğrencilere yapılan mont ve bot yardımlarının, okul idarecileri tarafından dağıtımı yapılacak. İhtiyaç sahibi öğrenciler, bu yardımla birlikte soğuk kış günlerinde okul yolunda üşümeyecek.

322 öğrencinin yüzünü güldüren işadamı, isminin açıklanmasını da istemedi.

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