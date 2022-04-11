Adaylık yarışında yer alan Bölükbaşı: “Hukuk mücadelem sürecek”

Bölükbaşı, başkan adaylığının hukuk dışı olarak engellendiğini ve başka birimlere tayinin çıkarıldığını belirterek, “İlki 2019 yılında ikincisi 2021 yılında olmak üzere iki defa başka illere tayinimi çıkarmak istemişlerdir. Her iki tayin işlemine karşı açmış olduğum davaları kazanmış bulunmaktayım” dedi.

Sendikanın delege seçimleri için açtığı derdest davasının sürdüğünü anlatan Mehmet Bölükbaşı, “Şahsıma karşı yapılan haksız ve hukuk dışı işlemlerle hukuki mücadele sürecimi yürütürken adeta yangından mal kaçırırcasına önce sendikanın delege seçimlerini, sonrasında ise davaya konu olan 11.Olağan Şube Genel Kurulunu yapmışlardır. Şahsımın seçime dahi girememesi için neler yapıldığı hukuki süreçler sayesinde tek tek ortaya çıkmaktadır. 7 Nisan 2022 tarihinde yapılan 11.Olağan Genel Kurulu’nun iptali içinde avukatıma dava açma yetkisi vermiş bulunmaktayım.

Haksız tayinler ve görevden el çektirmeler ile seçimlere katılmam, aday olmam ve oy kullanmam gibi en temel insan haklarım engellenerek, Anayasa'ya, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'na ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'na aykırı şekilde seçimler yapılmıştır. Sendikaların asıl görevi, üyesi olan işçilerin her türlü menfaatini temin etmektir. Sendika, koltukları koruma makamı değildir. Her türlü haksız işlemlere karşı yine tüm hukuki haklarımı sonuna kadar kullanacağım. Sendikayı makam olarak gören zihniyete yasal yollarla hesap sormaya devam edeceğim. Sendikanın adına yaraşır bir şube yönetimi sağlanana kadar mücadeleyi bırakmayacağımı belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.