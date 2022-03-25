Adatepe ve Kandil Barajı’nda doluluk oranları arttı

Elbistan ve bölgede son 4-5 yıldır üst üste yaşanan kuraklıklar, başta çiftçiler olmak üzere birçok sektörü ve günlük hayatı olumsuz etkiledi. Yer altı su seviyeleri ciddi şekilde düşerken barajlardaki su miktarı da azaldı.

Bu yıl ise, ekim sezonunun ardından gelen yağmur ve kar yağışı çiftçiyi sevindirdi. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde; geçtiğimiz yıl aynı dönemde çekilen fotoğraflar, kar yağışının ne kadar fazla olduğunu ortaya çıkardı. Kar ve yağmurun devam etmesi, rekoltede büyük oranda artış sağlanacağı yönünden heyecan oluştururken, barajlardaki doluluk oranında da yükselme yaşanıyor.

Ceyhan Nehri üzerinde kurulu bulunan ve elektrik üretiminin yapıldığı Kandil Barajı’nda doluluk oranı yüzde 51’e yükseldi. Bölge çiftçisinin sulama noktasında dört gözle beklediği Adatepe Barajı’nda da doluluk oranı yüzde 55 seviyelerine ulaştı.

Önümüzdeki günlerde havaların ısınmasıyla birlikte eriyen karların, barajlardaki doluluk oranına olumlu katkı sunacağı belirtildi.