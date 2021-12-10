Adatepe Barajı Sulaması’nın 2.etabı için 32 milyonluk alım

Büyük çoğunluğu Elbistan ve Afşin ilçesi sınırlarında kalan on binlerce dönüm araziye su ulaştıracak ana hatta kullanılacak CTP boruların alımı için 32 milyon liralık sözleşme imzalandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Göksun Çayı üzerinde sulama amaçlı projelendirilen Adatepe Barajı, Elbistan, Afşin ve Göksun'da bulunan 315 bin dönüm arazinin sulanmasını sağlayacak. Tarım sektörüne ivme kazandırması ve 35 yerleşim birimini sulu tarıma kavuşturması planlanan baraj, yaklaşık 75 bin kişilik istihdam oluşturulacak. Çiftçiler, toprağa can verip ürün çeşitliliğini de artıracak projeden tarlalarına ulaşacak suyu hasretle bekliyor.

Adatepe Barajı’nın 3 etaptan oluşacak sulama projesi için 2021 yılı yatırım programında 98 milyon 500 bin TL kaynak ayrılmıştı. 19 yıl süren inşaat çalışmalarının ardından 2013 yılında tutulmaya başlayan suyu barajdan alıp tarlalara bereket olarak taşıyacak ana su kanalı ile yedek boru hatlarının döşenmesi çalışmalarının startı verildi. 40 kilometre uzunluğa sahip ana kanalda CTP borularının montaj çalışmaları sürüyor. Yedek hatlarda kullanılan polietilen boruların çapı, arazi sulaması için küçülerek 1 metreye kadar düşüyor. Yedek hat döşeme çalışmaları, Kabaağaç ve Akçırı Mahallesi’nde yoğunlaştı. Çalışmalar kapsamında suyu arazide yüzeye çıkaracak hidrantlar da yapılmış olacak.

Adatepe Sulaması’nın 1.etabıyla ilgili çalışmalar sürerken; 2.etapla ilgili de büyük bütçeli bir alım gerçekleşti. CTP adı verilen boru alımı için 32 milyon liralık sözleşme imzalandı. Sözleşmeye, DSİ. 20 Bölge Müdürü Sadullah Seven ve yüklenici firma yetkilisi imza attı.

Alımı yapılan boruların döşenme işlemlerine de ilerleyen dönemde başlanacağı öğrenildi.