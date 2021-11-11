Adalet Ormanı’nda meyve ve ardıç fidanları toprakla buluştu

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz yıl ilçeye bağlı Karaelbistan Mahallesi’nde ‘Adalet Ormanı’ oluşturmuştu. Geçen 11 Kasım’da ilk fidanların toprakla buluştuğu orman sahasında, bu yıl badem, ceviz ve mahlep gibi meyveler ile 100 de ardıç fidanından oluşan 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı ile Elbistan Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği fidan dikim programına, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Recep Üncü, Elbistan Adliyesi’nde görevli hakimler ve savcılar, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, İlçe Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, ETSO Başkanı Mustafa Paksoy, Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yetkilileri ve infaz koruma memurları, denetimli serbestlik müdürlüğü personeli katıldı.

İlk etapta geçtiğimiz yıl 1000 çam fidanı dikilen Adalet Ormanı için bu dönem farklı bir projeye imza attıklarını belirten Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, “Bu bölgede ağaçlandırma faaliyetlerimize devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl oluşturduğumuz Adalet Ormanımızda 2.etap fidan dikim çalışmasında daha çok meyve fidanlarını toprakla buluşturmak istedik. Ceviz, badem ve mahlep gibi türler ile ardıç fidanından oluşan 500 fidanı bugün seferberlik halinde diktik. Bu bölgenin, ilerleyen yıllarda güzel bir mesire ve piknik alanı olmasını planlıyoruz” dedi.

Ülkemizin birçok noktasında çıkan orman yangınlarının yürekleri dağladığına değinen Başsavcı Ormancı, “Bu yıl ciddi orman kayıpları oluştu. Bu yıl fidan dikmek daha çok önem arz ediyor. Biz de bunun hem bilincinde hem de farkında olduğumuzu deklare etmek istedik. Farkındalık oluşturmak istedik. Güzel bir orman alanı tesis ettik. Etrafını tel örgüyle çevirdik. Sulamasını ve bakımlarını da düzenli şekilde yaptıracağız. Projede emeği geçen ve bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz de, kentin geleceğine nefes olmak amacıyla birçok proje sürdürdüklerini dile getirdi.

Geçtiğimiz günlerde ‘Her çocuk bir fidan’ kampanyası başlattıklarını anımsatan Başkan Gürbüz, “Hedefimiz 1 milyon fidan dikmek. Çocuklarımızdan başlayarak tüm vatandaşlarımızla birlikte seferberlik halinde çalışacak ve kentimizi daha yaşanabilir bir hale getirmek için gayret edeceğiz. Cumhuriyet Başsavcılığımızla da bugün burada Adalet Ormanına yeni fidanlar dikiyoruz. Bugün toprakla buluşturduğumuz fidanlar, bizden sonraki kuşaklar için özel bir miras olacak. Hava kirliliğinden çevresel sıkıntılardan kurtulmak için en önemli silahımız kentimizi baştanbaşa ağaçlandırmak. El ele vererek inşallah bunu başaracağız. Bu etkinliğe katkı sunan herkesin emeğine ve eline sağlık” ifadelerini kullandı.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir ise, “Son dönemde ülkemizde yangınlarından kaynaklı ciddi bir orman varlığımızı kaybettik. Bu durum bizleri derinden etkiledi. Bugün hep beraber geleceğimizi koruma adına önce ilçe merkezimizde 8 bin fidan diktik. Şimdi de Adalet Ormanına meyve ve ardıç fidanını toprakla buluşturuyoruz. Biz yeşilden ve ağaçtan vazgeçmeyeceğiz. Şehrimizin geleceğini güzelleştirecek ve orman varlığına değer katacak bu çalışmadan dolayı Cumhuriyet Başsavcımız Hayri Ormancı başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Herkesin eline ve emeğine sağlık” diye konuştu.