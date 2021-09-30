Acıpayam: “Ölümlerin yüzde 40'ını kalp ve damar hastalıklar oluşturuyor”

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Acıpayam, ''Ayrıca, ülkemizde diğer Avrupa ülkelerine oranla kalp krizi daha sık yaşanmaktadır ve bunların yarısından fazlası ise hastaneye ulaşamadan hayatını kaybetmektedir. Her yıl dünyada 18 milyon insan kalp damar hastalıklarından dolayı hayatını kaybetmektedir. Ülkemizde ise ortalama her yıl yaklaşık 160 bin kişi kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetmiştir” dedi.

Kalp damar hastalıklarına bağlı ölümleri azaltmanın ilk ve en etkin adımının birincil koruma olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Acıpayam, sağlıklı kalmak ve kalp ve damar hastalığına yakalanma riskinden uzak durmak için şu tavsiyeleri verdi:

“Hareket edin. Her yıl dünyada yaşanan ölümlerin yüzde 6'sı hareketsizlikten kaynaklanmaktadır. Obezite, diyabet ve fiziksel aktivite yetersizliği gibi risk faktörlerinin çocukluk çağında görülmeleri, erişkinlikte kalp hastalığı gelişme riskini büyük oranda artırmaktadır. Haftada beş kez 30 dakika süreyle yapılan orta zorlukta aktiviteler, kalp hastalığı riskini azaltır.

Kalp sağlığına iyi gelen besinler tüketin. Günümüzde giderek artan miktarda şeker, tuz, doymuş yağ ya da trans yağ içeriği yüksek olan işlenmiş gıdalar tüketiliyor. Sağlıksız beslenme alışkanlıkları, dünyada önde gelen 10 ölüm nedeninden 4'ü ile doğrudan bağlantılıdır. Meyve ve sebzeler açısından zengin olan kalp sağlığı dostu bir beslenme şekli, kalp hastalığı ve inmeden korunmaya yardımcı olur. Tuz tüketimini günde beş gramla (bir tatlı kaşığı) sınırlandırın. Porsiyonlarınızı gözden geçirin, daha küçük tabaklar kullanın; tükettiğiniz meyve ve sebze porsiyonlarının et ya da karbonhidratlı gıdalardan daha fazla olmasını sağlayın.

Tütüne "hayır"! Sigara ve diğer tütün ürünleri kullanımı pek çok ölümcül sağlık sorununa yol açmaktadır. Tütün içen her iki kişiden biri, tütünle ilişkili hastalıklar nedeniyle ölmektedir. Günümüzde sigara içen çocukların ve gençlerin sayısı ne yazık ki giderek artmaktadır. Her yıl aralarında çocukların da bulunduğu 600 binden fazla insan, tütün kullanmadıkları halde pasif içicilik nedeniyle yaşamlarını kaybetmektedir. Bebeklerde tütün dumanına pasif maruziyet nedeniyle ani ölümler yaşanmaktadır. Sigarayı bırakmak ve sigara dumanına pasif maruziyetten korunmak, kalp hastalığı ve inme riskini azaltır. Evinizde sigara içilmesini yasaklamanız, ailenizin geleceği açısından çok önemlidir. Çocuklarınıza sigara kullanmanın tehlikelerini anlatın, sigaraya başlamamaları için onlara yardımcı olun. Eğer sigarayı bırakmakta zorlanıyorsanız, tavsiyeler almak üzere hekime başvurup desteklenmesi çok önemlidir.”