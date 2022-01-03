Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri başladı

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi’nden (HEM) Açık Öğretim Ortaokulu ve Lisesi ile Mesleki Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerine ilişkin olarak bir duyuru yayımlandı. Duyuruya göre, Açık Öğretim Ortaokulu ve Lisesi, Açık Öğretim İmam Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 28 Ocak 2022’ye kadar yapılabilecek. Öğrencilerin mağduriyet yaşamamak için web sitesini takip etmeleri gerekecek.

Ayrıca, belirtilen tarihte çeşitli nedenlerle kayıt işlemlerini yaptıramayan öğrenciler de 31 Ocak-8 Şubat tarihleri arasında tekrar başvuruda bulunabilecek.