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Açık hava toplantılarına 14 gün kısıtlama

Kahramanmaraş Valiliği, il genelindeki açık hava toplantılarına 14 gün süreyle yasak getirildiğini duyurdu.

Açık hava toplantılarına 14 gün kısıtlama
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Kamu düzeninin bozulmaması ve suç işlenmemesi adına alındığı belirtilen kararda şu ifadelere yer verildi:

“Kahramanmaraş ili sınırları içerisinde kamu düzeninin bozulmaması, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla; 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17'nci Maddesi, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi doğrultusunda, siyasi partilerin yapacakları programlar ile toplum yararına yapılacak etkinlikler hariç olmak üzere, il genelinde yapılacak Açık Hava Toplantıları, 15 Aralık 2021 günü saat 00.01'den 28 Aralık 2021 günü saat 23.59'a kadar 14 gün süreyle yasaklanmıştır.”

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Açık Hava Toplantılarına 14 Gün Kısıtlama