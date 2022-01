Alınan bilgilere göre, Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nin ikinci ünitesi, arıza nedeniyle devre dışı kaldı. İşletme Müdürü Mustafa Has da, arızanın yaşandığı bölümde inceleme yaparken, kazan içerisinde bulunan sıcak cüruf üzerine düştü. Vücudunda yanıklar oluşan Has, firmaya ait ambulansa Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Has, buradaki ilk müdahalenin ardından da ambulansla Malatya’ya sevk edildi.

Has’ın tedavisinin devam ettiği bildirildi.