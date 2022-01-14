A Termik’e ‘nur topu’ gibi 2 ünite daha geliyor!

3 milyar 650 milyon liralık yatırımla yapılacak 2 ünitenin kurulum aşamasında 3 bin 500; işletilmesinde ise 800 personel istihdam edilecek.

Her biri 344 MW gücünde olacak. 5.ve 6.ünitelerin faaliyete geçmesiyle birlikte santralin toplam kurulu gücü 2.043 MWe’ye çıkacak.

Ülkemizde linyit kömürüne dayalı kurulan en büyük santrallerden biri olan Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nin temeli, 1973 yılında atıldı. Her biri 344 MW gücünde dört ünite olarak planlanan santralin 1. ünitesi 21 Ekim 1984’te üretime başladı. Santral, 37 yıldan bu yana Türkiye’nin enerji ihtiyacına karşılık vermeye çalışıyor. Kuruluşundan bugüne kadar 300 milyon tondan fazla kömür tüketen Afşin-Elbistan A Termik Santrali tükettiği kömüre karşılık 37 yılda yaklaşık 130 milyar kw/h elektrik enerjisi üretti.

Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nin teknolojisi, 1980’li yıllara dayandığı için çevre sorunlarıyla da gündemden düşmedi. Bacalarından atmosfere yayılan kül ve zehirli gazlar nedeniyle bölgedeki kanser vakalarının artmasının birinci faktörü olarak gösterilen dev tesis, 1984 yılından 2015 yılına kadar baca gazı arıtma sistemi olmadan çalışmaya devam etti. Filtresiz şekilde elektrik üreten hatta kış aylarında bacalarından savrulan kül nedeniyle karın rengini bile siyaha çevirdiğine şahitlik edilen Afşin-Elbistan A Termik Santrali, 24 yıllık da bir devir serüveni yaşadı. Santral, çeyrek asra yakın sürecin ardından Çelikler Holding’e 2018 yılında devredildi.

Devirden sonra da sürekli çevre sorunları ile gündeme gelen Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nin ünite sayısını 4’ten 6’ya çıkaracak projenin ÇED süreci başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na sunulan ÇED dosyasında yatırımın toplam maliyetinin 3 milyar 650 milyon lira olacağı kaydedildi.

5.ve 6.ünitelerden yılda net 4 bin 613 GWh enerji üretimi hedeflenen projede, ana üniteler olarak; kazanlar, buhar türbinleri ve jeneratörleri, ana ve yardımcı soğutma sistemleri yer alacak olup, yardımcı üniteler olarak ise su temin sistemi, su arıtma sistemi, su soğutma sistemi, elektrik sistemi, yangın söndürme sistemi, Elektrostatik Filtre (ESF), Baca Gazı Desülfürizasyon (BGD), low NOx burner, atık su arıtma tesisi, kömür işleme sistemi ve kül giderme sistemi gibi üniteler ile bakım atölyeleri bulunacak.

Proje kapsamında santralin çalışma süresi 7 bin 500 saat/yıl projenin ekonomik ömrü ise 30 yıl olarak belirlendi. Projenin inşaatının ise 36 ayda tamamlanması planlanıyor.

688 MWe (2x344 MWe) kurulu güç için, enerji santralinin Akışkan Yataklı Yakma kömür teknolojisine sahip olacağı belirtilirken saatte de 729 ton kömür tüketeceği bildirildi.

Planlanan 2 yeni ünitenin işletmeye açılması ile birlikte, tesiste istihdam edilecek personelin büyük bir bölümünün bölge halkından temin edileceği vurgulanırken; inşaat aşamasında 3 bin 500, işletme aşamasındaki ise 800 personel çalışacağı bilgisine yer verildi.