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9 aylığına iş sahibi oldular

Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) sürdürdüğü Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında Elbistan’daki okullarda görevlendirilmek üzere 35 temizlik görevlisi görevlisinin ismi, başvuru yapan toplam 1310 kişi arasından noterin çektiği kura ile belirlendi.

9 aylığına iş sahibi oldular
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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından uygulamaya konulan Toplum Yararına Projesi (TYP) çerçevesinde, Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullarda 9 aylığına görevlendirilecek 35 temizlik görevlisinin belirlenmesi için Elbistan Halk Eğitimi Merkezi’nde (HEM) kura çekimi yapıldı. Noter huzurunda yapılan kura çekimine, Elbistan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Yılmaz, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bayram Alış, İŞKUR Elbistan Hizmet Merkezi görevlileri ile noter yetkilileri katıldı.

Saat 09.30’daki kura çekimi öncesinde çoğunluğu bayanlardan oluşan adaylar ise, erken saatlerden itibaren Halk Eğitimi Merkezi bahçesini doldurdu. Temizlik işçisi alımı için toplam 1310 kişi başvuru yaptı. Kura öncesinde işçi adaylarına açıklamalarda bulunan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Yılmaz, kurada ismi çıkanların izlemesi gereken prosedürleri anlattı. Bilgilendirmenin ardından kura çekimi başladı. Kura çekimi esnasında, adayların gözü isimlerinin yazılı olduğu kağıtlarla dolu şeffaf kutuya, kulakları ise noterin ağzından çıkacak isme kilitlendi. Noter huzurunda yapılan kura çekiminde alınacak personellerin isimleri 1310 kişi arasından belirlendi ve kayıt altına alındı.

TYP kapsamında okullarda görevlendirileceklere asgari ücret tutarında ödeme yapılacak. İsmi çıkanlar, 1 Ekim’de işbaşı yapacak ve 30 Haziran 2022’ye kadar çalışacak.

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9 Aylığına Iş Sahibi Oldular
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