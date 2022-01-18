85 yıl önce yaşanan sel felaketinin resmi vesikaları ortaya çıktı

Elbistan’a bağlı eski adı Til olan Akbayır Mahallesi’ndeki derenin 85 yıl önce aşırı yağış nedeniyle taşması sonucu, 14 ev sel sularına kapılarak yıkıldı. Mahalleyi alt üst eden sel felaketi sonucu vatandaşların yaralarını sarmak için Maraş Valiliği devreye girdi. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi’nde yer alan belgelere göre, o dönem adı Dahiliye Vekaleti olan bugünkü adıyla İçişleri Bakanlığı’na resmi yazı gönderildi. Yazıda; 3 Aralık 1937 günü Elbistan’ın Til köyünü su basarak 14 evin yıkıldığı ve ziyanın da 4 bin 600 liradan fazla olduğu bildirildi. Felaketzedelere, mümkün olan yardımın yapılması mahalline yazılmışsa da merkezce de yapılması istendiği hatırlatıldı.

Söz konusu yardım talebinin ulaştığı Dahiliye Vekaleti de, Dahiliye Vekili Şener Kara imzasıyla gönderilen yazıda, yardımın Kızılay tarafından yapılması için bilgi verildiğini bildirdi.

Gerekli yazışmaların yapılmasının ardından, bölgeye Kızılay tarafından 140 lira yardım gönderildiği de, “Maraş’ın Elbistan havalisinde Til Köyü’nde şiddetli yağan yağmurlar neticesinde 14 ev yıkılmıştır. Zarar 4 bin 600 liradır. Maraş Valiliğinin Dahiliye Vekaletine müracaatı neticesinde Elbistan’ın Til Köyü’nde felakete uğrayan 14 aileye yardım yapılarak, genel merkezden Elbistan Kızılay Şubesi’ne 140 lira gönderilmiştir” şeklinde kayıtlara girdi.