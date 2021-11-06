84 parsele bölünen hizmet alanının satışı için yeni ihale takvimi açıklandı

İlçeye bağlı Güneşli Mahallesi’nde mülkiyeti Elbistan Belediyesi’ne ait olan ve halihazırda hizmet alanı olarak kullanılan 23 bin 991 metrekarelik arsa için daha önceden 3 ayrı ihale düzenlenmişti. İhaleler, alıcı çıkmaması nedeniyle iptal edilmişti.

Elbistan Belediyesi, küçük sanayi sitesine dahil edilmesi planlanan söz konusu arsanın büyük bölümünü kentsel servis alanı (KSA) olacak şekilde 84 ayrı parsele böldü. Büyüklüğü 158 m² ile 1582 m² arasında değişen parseller için de metrekare birim fiyatı 1 milyon 100 bin ₺ olarak belirlendi. Söz konusu arsanın 80 parseli KSA alanı E:1.20 Yençok: 3 kat olarak planlandı. Kalan 4 parsel de E:0.60 Yençok: 2 kat olarak sınıflandırıldı. İhalede en düşük muhammen değer 174 bin 603 ₺ olurken en yüksek rakam ise 1 milyon 741 179 ₺ olarak belirlendi. Daha önceden kapalı teklif ve pazarlık usulü ile çıkılan ihalelerin yöntemi değişti. 10 Ekim’de alınan Belediye Encümen Kararına doğrultusunda ihale açık artırma usulü ile gerçekleştirilecek.

Satışı gerçekleştirilecek arsaların toplam bedel ise, 26 milyon 390 bin 441 ₺ olarak hesaplandı. Taşınmazların tapu devir ve satış işlemleri ile ilgili tüm masraflar satın alan kişi tarafından ödenecek. Tapu devri, alacaklının belediyeye ihaleden dolayı borcu kalmadığında yapılacak. Söz konusu taşınmaz üzerinde belediyenin hizmet kademeleri görev yaptığından dolayı tapu devri ihale tarihinden itibaren 6 ay sonra yapılacak. Söz konusu taşınmazların ihale bedellerinin peşin ödenmesi durumunda tapu devri hemen gerçekleştirilecek.

Satış bedeli üzerine KDV, tellaliye, sözleşmeye ait damga vergisi ve ihale kararlarına ait damga vergisi eklenecek. İhale üzerinde kalan istekli, onaylanan ihale kararlarının itibaren 15 gün içinde ihale toplam bedelinin yüzde 50’si ayrıca KDV, tellaliye, sözleşmeye ait damga vergisi ve ihale kararlarına ait damga vergisini peşin ödeyecek. Kalan yüzde 50 oranındaki miktar, sözleşme tarihinden itibaren 3’er aylık 2 eşit taksit halinde ödenecek. Satışa sunulan gayrimenkuller imar planında tanımlı kullanımları haricinde değerlendirilemeyecek.

Söz konusu gayrimenkullerin satışı için ihaleler 4 güne yayıldı. İlk ihale tarihi 22 Kasım olarak açıklandı. Son ihaleler ise 25 Kasım’da gerçekleştirilecek. Belediye Meclisi Salonu’ndaki ihaleler, saat 09.20 itibariyle başlayacak.