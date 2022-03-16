8 yaşına giren çocuğa unutulmaz bir doğum günü konsepti hazırladılar

Elbistan Çok Programlı Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri, 8 yaşına giren bir çocuğun doğum gününü farklı kılmak için harekete geçti.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün ‘Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor’ projesi kapsamında hazırlıklarına başlayan Bölüm Şefi Narin Cinal Köksal başkanlığındaki Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri Bahar Öksüz, Yağmur Koku, Fatoş Özcan, Hatice Polat, Nisanur Avcı, Sudem Zincirkıran, doğum günü konsepti hazırladı. Palyaço kıyafetleri giyen öğrenciler, kutlamanın yapılacağı odayı da balonlarla süsledi. Doğum günü partisi, pasta kesilmesinin ardından oyunlarla devam etti. Küçük kız, 8.yaş günü sevincini, ablalarıyla birlikte doyasıya eğlenerek yaşadı.

Bölüm Şefi Narin Cinal Köksal, ‘Meslek liseleri hayata dokunuyor’ sloganı ile böyle bir doğum günü konsepti hazırladıklarını söyledi.

Köksal, “Öğrencilerimizde yardımlaşma, kardeşlik, vicdan, birlik, beraberlik duygularını küçük öğrencilerimizin ise sevilme önemsenme gibi duyguları kazandırmak için bu projeyi hayata geçirdik. Meslek liseleri her alanda hayata küçük ama anlamlı bir dokunuş sağlamaktadır. Ülke olarak yeni eğitim projelerinde meslek liselerini öne çıkaran tasarılar planlanmaktadır. Kalkınmada ve nitelikli eleman sağlamada meslek liseleri ile paralel bir çalışma bakanlığımızca başlatılmıştır. Bizler de bu projenin bir parçası olarak hayatlara dokunarak daha çok kişiye ulaşarak hedefimize ulaşmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Küçük çocuk da; doğum gününü unutulmaz kılan ablaları ve öğretmenlerine de teşekkür etti.