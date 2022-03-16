Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Müftü Kılınç’tan Berat Kandili mesajı
Müftü Kılınç’tan Berat Kandili mesajı
Sağlık Bakanlığı 20 bin personel ilanını yayımladı
Sağlık Bakanlığı 20 bin personel...
TKİ Genel Müdürü Erdoğan: “En kısa sürede kömür üretimine başlayacağız”
TKİ Genel Müdürü Erdoğan: “En...
TOKİ’de 215 konutun hak sahibi belli oldu
TOKİ’de 215 konutun hak sahibi...
Doktorların 3 gün sürecek grevi başladı
Doktorların 3 gün sürecek grevi...
banner191
banner162

8 yaşına giren çocuğa unutulmaz bir doğum günü konsepti hazırladılar

Elbistan Çok Programlı Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri, ‘Meslek liseleri hayata dokunuyor’ sloganı ile bir çocuğa unutamayacağı doğum günü sürprizi hazırladı.

8 yaşına giren çocuğa unutulmaz bir doğum günü konsepti hazırladılar
banner167

Elbistan Çok Programlı Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri, 8 yaşına giren bir çocuğun doğum gününü farklı kılmak için harekete geçti.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün ‘Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor’ projesi kapsamında hazırlıklarına başlayan Bölüm Şefi Narin Cinal Köksal başkanlığındaki Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri Bahar Öksüz, Yağmur Koku, Fatoş Özcan, Hatice Polat, Nisanur Avcı, Sudem Zincirkıran, doğum günü konsepti hazırladı. Palyaço kıyafetleri giyen öğrenciler, kutlamanın yapılacağı odayı da balonlarla süsledi. Doğum günü partisi, pasta kesilmesinin ardından oyunlarla devam etti. Küçük kız, 8.yaş günü sevincini, ablalarıyla birlikte doyasıya eğlenerek yaşadı.

Bölüm Şefi Narin Cinal Köksal, ‘Meslek liseleri hayata dokunuyor’ sloganı ile böyle bir doğum günü konsepti hazırladıklarını söyledi.

Köksal, “Öğrencilerimizde yardımlaşma, kardeşlik, vicdan, birlik, beraberlik duygularını küçük öğrencilerimizin ise sevilme önemsenme gibi duyguları kazandırmak için bu projeyi hayata geçirdik. Meslek liseleri her alanda hayata küçük ama anlamlı bir dokunuş sağlamaktadır. Ülke olarak yeni eğitim projelerinde meslek liselerini öne çıkaran tasarılar planlanmaktadır. Kalkınmada ve nitelikli eleman sağlamada meslek liseleri ile paralel bir çalışma bakanlığımızca başlatılmıştır. Bizler de bu projenin bir parçası olarak hayatlara dokunarak daha çok kişiye ulaşarak hedefimize ulaşmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Küçük çocuk da; doğum gününü unutulmaz kılan ablaları ve öğretmenlerine de teşekkür etti.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
8 Yaşına Giren çocuğa Unutulmaz Bir Doğum Günü Konsepti Hazırladılar