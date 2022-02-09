70 yıllık evli çift, bir gün arayla hayatlarını kaybetti

Ekinözü ilçesinin Kabaktepe Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan ve uzun yıllardır da Elbistan’da ikamet eden 91 yaşındaki Medine Polat, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. 70 yıllık hayat arkadaşı Hüsnü Polat da, tedavi gördüğü hastalığa yenik düşerek bir gün sonra yaşamını yitirdi. 70 yıllık evliliklerinde 3’ü erkek 2’si de kız olmak üzere 5 çocuk dünyaya getiren Polat çiftinin cenazeleri, Hocazade Mezarlığı’nda defnedildi.