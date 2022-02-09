Ekinözü ilçesinin Kabaktepe Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan ve uzun yıllardır da Elbistan’da ikamet eden 91 yaşındaki Medine Polat, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. 70 yıllık hayat arkadaşı Hüsnü Polat da, tedavi gördüğü hastalığa yenik düşerek bir gün sonra yaşamını yitirdi. 70 yıllık evliliklerinde 3’ü erkek 2’si de kız olmak üzere 5 çocuk dünyaya getiren Polat çiftinin cenazeleri, Hocazade Mezarlığı’nda defnedildi.
70 yıllık evli çift, bir gün arayla hayatlarını kaybetti
Elbistan’da, 70 yıldır aynı yastığa baş koyan Medine ve Hüsnü Polat çiftçi, bir gün arayla yaşamlarını yitirdi.
09 Şubat 2022 Çarşamba 15:27