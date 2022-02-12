70 MWe kapasiteli rüzgar santrali için düzenlenecek yarışma iptal edildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, toplam 2.000 MWe gücünde bağlantı kapasitesinin tahsis edileceği rüzgar enerjisine dayalı 42 adet yarışmanın (YEKA RES-3 Yarışmaları) 22 tanesini iptal etti. Tahsis edilecek bağlantı kapasitesi ise 2.000MWe düzeyinden 850MWe düzeyine düşürüldü. YEKA-3 Yarışmaları kapsamında Kahramanmaraş ve Osmaniye’ye toplam 70 MWe kapasite ayrılmıştı. Alınan yeni kararla birlikte bu kapasiteyi içeren yarışma iptal edilmiş oldu.