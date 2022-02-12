Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, toplam 2.000 MWe gücünde bağlantı kapasitesinin tahsis edileceği rüzgar enerjisine dayalı 42 adet yarışmanın (YEKA RES-3 Yarışmaları) 22 tanesini iptal etti. Tahsis edilecek bağlantı kapasitesi ise 2.000MWe düzeyinden 850MWe düzeyine düşürüldü. YEKA-3 Yarışmaları kapsamında Kahramanmaraş ve Osmaniye’ye toplam 70 MWe kapasite ayrılmıştı. Alınan yeni kararla birlikte bu kapasiteyi içeren yarışma iptal edilmiş oldu.
70 MWe kapasiteli rüzgar santrali için düzenlenecek yarışma iptal edildi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kahramanmaraş genelindeki rüzgar enerjisi santrali (RES) projeleri için ayırdığı kapasite için düzenlenecek yarışma iptal etti.
12 Şubat 2022 Cumartesi 17:48