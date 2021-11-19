7. Kahramanmaraş Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla kentte bu yıl 7’ncisi düzenlenen Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı. Kahramanmaraş Fuar Merkezi’nde (KAFUM) düzenlenen açılış programına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Nihat Yıldız’ın yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Bozkurt ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan program kurdele kesim töreniyle devam etti. Açılışta konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun, “Çok şükür ilimiz iklimi ve gerekse coğrafi işaretleri bakımından birçok hayvan türünün gelişmesine müsait bir konumdadır. Her ne kadar tarım ve hayvancılıkta ülkemizde ilk sıralarda bulunsak ta, teknolojinin bu alanlarda kullanılarak potansiyeli daha da ileriye taşımak hepimizin gayretine bağlıdır” dedi.

Konuşmaların arından katılımcılar fuar alanındaki stantları ziyaret ederek firma yetkililerinden bilgi aldı. Çiftçi ve üreticilere yönelik yenilikçi ürünlerin tanıtıldığı, sektörel hizmet sağlayıcılarının yer aldığı fuarda birbirinden farklı ürünler de stantlarda ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. 21 Kasım Pazar gününe kadar devam edecek 7’nci Kahramanmaraş Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı 10.30 ila 19.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.