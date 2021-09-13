60 yaşındaki adam yaşamına son verdi

Olay, Kızılcaoba Mahallesi Tuncay Sokak’taki bir apartmanın 6.katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, 60 yaşındaki Yaşar Bostan adlı adam, evde kimsenin olmadığı sırada kendisini banyoda asarak yaşamına son verdi. Eve gelen aile fertleri, banyoya girdiklerinde Bostan’ı hareketsiz şekilde gördü. Aile fertlerinin ihbarının ardından olayın yaşandığı daireye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Bostan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bostan’ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan savcılık ve polis incelemesinin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Emekli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Yaşar Bostan’ın ölümüyle ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.