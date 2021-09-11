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6 mahallede 12 saatlik su kesintisi

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ), Elbistan'da 6 mahallede 12 saatlik içme suyu kesintisi olacağını duyurdu.

6 mahallede 12 saatlik su kesintisi
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Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ), Elbistan'da 6 mahallede 12 saatlik içme suyu kesintisi olacağını duyurdu.
KASKİ'den yapılan duyuruda, Elbistan'da 12 Eylül Pazar günü 08.00 - 20.00 saatleri arasında içmesuyu boru arızasından dolayı planlı su kesintisi yapılacağı belirtildi. Kesintiden etkilenecek mahalleler ise; Güneşli, Kümbet, Ceyhan, Köprübaşı, Orhangazi ve Battalgazi Mahallesi olarak açıklandı.

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