6 mahallede 12 saatlik su kesintisi

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ), Elbistan'da 6 mahallede 12 saatlik içme suyu kesintisi olacağını duyurdu.

KASKİ'den yapılan duyuruda, Elbistan'da 12 Eylül Pazar günü 08.00 - 20.00 saatleri arasında içmesuyu boru arızasından dolayı planlı su kesintisi yapılacağı belirtildi. Kesintiden etkilenecek mahalleler ise; Güneşli, Kümbet, Ceyhan, Köprübaşı, Orhangazi ve Battalgazi Mahallesi olarak açıklandı.