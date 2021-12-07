57 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Emek Caddesi’ndeki tek katlı evde yaşayan Veysel Özdemir’den (57) haber alamayan yakınları, çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeri girdi. Özdemir’i, hareketsiz şekilde bulan aile fertleri, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Özdemir’in hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümü şüpheli görülen Özdemir’in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından savcılık incelemesi için Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Veysel Özdemir’in ölümüyle ilgili olarak soruşturma başlatılırken; kesin ölüm sebebinin ise Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsiden sonra belli olacağı öğrenildi.