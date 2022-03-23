52 yaşındaki adam yaşamına son verdi

Olay, ilçeye bağlı Ataköy Mahallesi’nin Demirciler mezrasında meydana geldi. Alınan bilgi ve iddialara göre, mezrada hayvancılıkla geçimini sağlayan Mustafa Ay (52) henüz bilinmeyen bir nedenle evinin bitişindeki ahırda kendisini astı. Ay’ın eve gelmemesi üzerine ahıra giden eşi, acı tablo ile karşılaştı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ay’ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.