500 kişilik öğrenci yurdunun ihale takvimi açıklandı

Kaymakam Demir, üniversite öğrencileri için her türlü konforun ve imkanın sunulacağı yurt binasının 400 günde tamamlanmasının öngörüldüğünü belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nün Elbistan’da öğrenim gören üniversite öğrencilerin yurt problemini çözmek için geçtiğimiz yıl başlattığı çalışmalarda ihale aşamasına gelindi. Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda Battalgazi Köprüsü civarındaki arsaya yapılacak 500 kişi kapasiteli yurt binası için ihale takvimi belli oldu.

Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, yaklaşık 25 milyon lira bütçeli yurt projesinin 18 Ocak 2022’de ihale edileceğinin bilgisini verdi.

Kaymakam Demir, sosyal tesisler, konferans salonları ve spor alanlarını da bünyesinde barındıracak yurt binasının, ilçedeki üniversite eğitiminin geleceği açısından önem arz ettiğine vurgu yaptı.

Yurt binasıyla ilgili uzun soluklu bir hazırlık aşamasını geride bıraktıklarını anlatan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “İlçemizde üniversite öğrenimi gören öğrencilerimizin barınma ihtiyacını en iyi şekilde karşılamak için bir süredir emek harcıyorduk. Arsa tahsislerini geçtiğimiz yıl yaptığımız bu eğitim yatırımının ihale takviminin belirlenmesi, ilçemiz adına güzel bir gelişme oldu. İnşallah yeni yılın ilk günlerinde bu ihale Gençlik ve Spor Bakanlığımızca gerçekleştirilecek. 18 Ocak’taki ihalenin ardından projenin tamamlanması için de 400 gün süre öngörülüyor” dedi.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’nin Elbistan’da 2 ayrı meslek yüksekokulu ile eğitim verildiğini hatırlatan Kaymakam Demir, “Böyle bir yurt imkanının varlığı, ilçemizin üniversite eğitimi için tercih edilebilirliğine de büyük katkı sunacak. 500 öğrenci olarak planlansa da kapasitesi 600’ün üzerine çıkabilecek şekilde bir eğitim yatırımına ev sahipliği yapacağız. Yurt binasının ilçe merkezinde olması da kent esnafına ekonomik açıdan önemli bir katkı sunacağını düşünüyoruz. İlçemizdeki diğer kamu yatırımlarında olduğu gibi bu eğitim projesinde de bizlerden desteğini esirgemeyen Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sayın Mahir Ünal Bey’e Elbistanlı hemşerilerimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.