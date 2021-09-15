5 bin dar gelirli aile kömür yardımına kara kıştan önce kavuşacak

Elbistan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), ilçe genelindeki 93 mahallede bulunan 5 bin ihtiyaç sahibi ailenin her yıl ücretsiz olarak dağıtılan kömürle ısınması için başlatılan hazırlıklarını tamamladı. Kömür yardımından geçtiğimiz yıl 4 bin 500 dar gelirli aile yararlanırken bu yıl 5 bin aileye ücretsiz kömür ulaştırılacak.

Ücretsiz kömür dağıtımı kırsal mahallelerden başladı. Elbistan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı’nca daha önce isim ve adresleri tespit edilen kırsal mahallelerdeki vatandaşların kömürleri, belirlenen dağıtım periyoduna göre evlerine kadar götürülüp teslim ediliyor. Kırsal mahallelerin tamamlanması ile birlikte dağıtım programı ilçe merkezindeki mahallelere yönlendirilecek.

İhtiyaç sahibi vatandaşların, kara kış kendisini hissettirmeden kömürlerinin teslim edilmesi için gerekli hassasiyetin gösterileceği belirtildi.