5 bin 500 dönüm araziyi sulayacak projenin ihale takvimi belli oldu

10 milyon lira keşif bedelli olacağı açıklanan sulama projesi ile ilgili ihale Devlet Su İşleri (DSİ) 20. Bölge Müdürlüğü’nce 10 Ekim’de düzenlenecek.

Elbistan’da 5 bin 557 dönüm kıraç araziyi sulayacak Sarsap Göleti Sulaması 2.kısım yatırımına, Aralık 2020 tarihinde bakanlık makamının oluru ile ihale izni verilmişti. Orta ve yüksek basınçla sulama yapılmasını sağlayacak projenin keşif bedelinin ise 10 milyon lira olduğu açıklanmıştı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 20. Bölge Müdürlüğü, sulama sahasında arazileri olan çiftçilerin dört gözle beklediği yatırımla ilgili ihale takvimini belirledi. Yayımlanan ihale duyurusuna göre, Sarsap Göleti sulaması 2.kısım yatırımının ihalesi 10 Ekim’de gerçekleştirilecek. İhale kapsamında ise; regülatör ve iletim kanalı ile sanat yapısı inşaatları yapılacak.

Sulama yatırımının, yer tesliminden itibaren 400 gün içinde bitirilmesi hedefleniyor.