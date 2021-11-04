4.kattan düşen çocuk yaralandı

Olay Yeşilyurt Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, apartmanın 4.katındaki dairede yaşayan A.F.D. adlı 12 yaşındaki çocuk, bir anda dengesini kaybederek odanın penceresinden düştü. 10 metreden fazla yükseklikten bahçedeki çimlerin üzerine düşen talihsiz çocuk yaralandı. Çocuğun düştüğünü görenlerin ihbarı ile olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan A.F.D., Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.