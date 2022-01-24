40 yıllık sıhhi tesisatçıdan vatandaşlara uyarı

Eksi 20 dereceleri gören kentte, son günlerde su sayaçlarının donmasıyla ilgili taleplerin arttığını belirten sıhhi tesisatçı Durdu Depdep, donan su sayaçlarına kesinlikle sıcak su ve pürmüz uygulamasının yapılmaması uyarında bulundu.

Su sayaçlarının sökülüp, oda sıcaklığındaki suda bekletildiğinde, çözüleceğini bildiren 40 yıllık usta Depdep, aksi takdirde su sayacının yenilenmesi gerektiğini söyledi.

Depdep, “Eksi 24 derece soğukların yaşandığı bugünlerde, en çok dondan kaynaklı sıhhi tesisat arızalarına çağrılıyoruz. Tecrübe eksikliğinden kaynaklı ustalık hatası ve yanlış tesisat çekiminden dolayı vatandaşın muzdarip olduğunu gözlemledim. Aşırı dondan etkilenen tesisatlar için, ne yazık ki uyarım, suların az miktarda açık bırakılmasıdır. Bir inşaatın en ucuz malzemesi, tartışmasız sıva altı su ve kanalizasyon tesisatıdır. Ancak burada meydana gelen arızalar, ev sahibini en çok üzen, yoran arızalardır. Evin boyasını yenilemek kolaydır. Ancak nem almış duvarın tamiri, oldukça yorucudur” dedi.

Bina içinde yaşanan kanalizasyon tıkanıklıkları ile ilgili de vatandaşlara bilgi aktaran sıhhi tesisat ustası Durdu Depdep, “Bina içi kanalizasyon tıkanıklıkları hadiseleri ile de çok karşılaşıyoruz. Bu arızaların ekseriyeti ustalık hatasından kaynaklanmaktadır. İki adet 45 derece dirsek kullanılması gereken yere, bir tane 90 derece dirsek kullanılarak ve eğimi hesabı yapılmadan döşenen borularda tıkanıklık yaşanmaktadır. Ayrıca ev hanımları mutfakta kullandıkları kızartma yağlarını, pis su giderine dökmemelidir. Böylesi bir tasarruf eninde sonunda zemin katta oturanları perişan etmektedir. Bu tür arızalar için, pis su açma makinesi getirdik. Daha bilimsel yöntemlerle daha kısa sürede problemleri gideriyoruz” ifadelerini kullandı.