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4 uzman hekim ataması yapıldı darısı diğer kuraya!

Doktor kadrosundaki eksiklikle gündemden düşmeyen Elbistan Devlet Hastanesi’ne 4 branşta uzman hekim ataması yapıldı.

4 uzman hekim ataması yapıldı darısı diğer kuraya!
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Kadın doğum, iç hastalıkları, çocuk hastalıkları ve genel cerrahi uzmanının, önümüzdeki günlerde görevlerine başlaması ve MHRS’ye dahil edilmesi bekleniyor.

Yılda bir milyona yakın vatandaşın derdine derman aramak için gittiği Elbistan Devlet Hastanesi, bölgenin en büyük sağlık kuruluşu olsa da uzman hekim kadrosu yönünden sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Personel Dağılım Cetveli’ne (PDC) göre, mevcudunun çok çok üstünde uzman doktorun görev yapabildiği hastanede, kadın doğum ve göz hastalıkları alanlarında randevu bile alınmakta güçlük çekiliyor.

Sağlık Bakanlığı, devlet yükümlülüğü kurası haricinde doktor atamasının nadir yapıldığı Elbistan Devlet Hastanesi’ne 102. Dönem’de 4 uzman hekim kadrosu açmıştı. Elbistan Devlet Hastanesi’ne atanacak kadın doğum, çocuk hastalıkları, iç hastalıkları ve genel cerrahi uzmanlarını belirleyen 102. Dönem Devlet Yükümlülüğü kurası, noter huzurunda çekildi. Kura sonucunda Elbistan’a, genel cerrah Burak Bakar, iç hastalıkları uzmanı Deniz Durmaz, çocuk hastalıkları uzmanı Elife İslamoğlu ve kadın doğum uzmanı Yavuz Çiçek atandı.

Söz konusu 4 uzman hekimin, kısa bir süre içerisinde ilçeye gelerek Elbistan Devlet Hastanesi’ndeki görevlerine başlayacağı belirtildi.

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