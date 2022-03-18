4 otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Edinilen bilgi ve iddialara göre; Veysel Karani Caddesi üzerinde şehir merkezi istikametine seyir halinde olan Murat Ö. idaresindeki 34 ELB 46 plakalı otomobil, Esenyurt Caddesi üzerinden dönüş yapmakta olan Merve P. İdaresindeki 32 GE 068 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobiller cadde üzerinde kırmızı ışıkta bekleme yapan Adem Ö. idaresindeki 46 EM 680 ve Hasan K. yönetimindeki 33 NSK 33 plakalı otomobillere çarptı. Kontrolden çıkan otomobillerden biri bahçe duvarına çarparak durabilirken diğeri ise geldiği istikamete savrularak durabildi. Kazada sürücülerden Merve P. ile aynı araçta bulunan bir yolcu da yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.