Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk töreni ile başladı
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk töreni...
Şehit Ebubekir Sel son yolcuğuna uğurlandı
Şehit Ebubekir Sel son yolcuğuna...
Elbistan Sağlık Hizmetleri MYO için 415 dönüm arazi tahsisi
Elbistan Sağlık Hizmetleri MYO için...
‘Her çocuk bir fidan’ projesinde ilk fidanlar toprakla buluştu
‘Her çocuk bir fidan’ projesinde...
Kaymakam Demir’den Cumhuriyet Bayramı mesajı
Kaymakam Demir’den Cumhuriyet Bayramı mesajı
banner191
banner162

4 ilçedeki okul idarecilerine seminer

Kurumsal İletişim Uzmanı Eğitimci İdris Koç’un konuşmacı olduğu "Kurumsal İletişimde Görgü ve Nezaket Kuralları" konulu seminer, Elbistan’da gerçekleştirildi.

4 ilçedeki okul idarecilerine seminer
banner167

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Misakı Milli Konferans Salonu’ndaki seminere, Elbistan’ın yanı sıra Afşin, Nurhak ve Ekinözü ilçelerindeki okullarda görev yapan yaklaşık 270 müdür ve müdür yardımcısı katıldı.

Seminerde ilk konuşmayı Elbistan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Yılmaz yaptı.

Konuşmasında öğretmen ve idarecilerin devletin gülen yüzü olduğuna dikkat çeken Yılmaz, “Birbiri ile ilişkili öğelerden oluşan eğitim sisteminin temel öznesi pozisyonunda olanlar öğretmenlerdir. Her ne kadar eğitim sisteminin sahadaki temsilcileri öğretmenler olsa da bu sürecin kontrolünü sağlayanlar da eğitim yöneticileridir. Bu bağlamda milli eğitim belirlediği uzak ve yakın hedeflere ulaşılması noktasında kurumda bulunan siz eğitim yöneticilerimizin vizyonu ve iletişimi ön plana çıkmaktadır. Yarınki Türkiye’yi milli ve manevi değerlerimiz çerçevesinde iyi insan olma gayesinde yetiştiren siz kıymetli öğretmen ve yöneticilerimiz devletin gülen yüzüsünüz. Bu açıdan değerlendirildiğinde sistemin koordinasyonu, paydaşların motivasyonu, olası sorunların çözümü eğitim liderlerinin sağlıklı iletişimi ile mümkün olacaktır. Tam da bu noktada kendini geliştiren, geliştirme çabasında olan siz kıymetli eğitim liderlerimize katkı sağlamak amacıyla bir arada bulunuyoruz. Öğreneceğimiz, öğrendiğimizi uygulayacağımız ve öğrendiğimizi öğreteceğimiz bir program olmasını temenni ediyorum” dedi.

Yılmaz’ın açılış konuşmasının ardından Eğitimci- Kurumsal İletişim Uzmanı İdris Koç, "Kurumsal İletişimde Görgü ve Nezaket Kuralları" konulu seminerinde, eğitimcilere ve idarecilere yol gösterecek bilgiler aktardı.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
4 Ilçedeki Okul Idarecilerine Seminer