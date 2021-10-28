4 ilçedeki okul idarecilerine seminer

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Misakı Milli Konferans Salonu’ndaki seminere, Elbistan’ın yanı sıra Afşin, Nurhak ve Ekinözü ilçelerindeki okullarda görev yapan yaklaşık 270 müdür ve müdür yardımcısı katıldı.

Seminerde ilk konuşmayı Elbistan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Yılmaz yaptı.

Konuşmasında öğretmen ve idarecilerin devletin gülen yüzü olduğuna dikkat çeken Yılmaz, “Birbiri ile ilişkili öğelerden oluşan eğitim sisteminin temel öznesi pozisyonunda olanlar öğretmenlerdir. Her ne kadar eğitim sisteminin sahadaki temsilcileri öğretmenler olsa da bu sürecin kontrolünü sağlayanlar da eğitim yöneticileridir. Bu bağlamda milli eğitim belirlediği uzak ve yakın hedeflere ulaşılması noktasında kurumda bulunan siz eğitim yöneticilerimizin vizyonu ve iletişimi ön plana çıkmaktadır. Yarınki Türkiye’yi milli ve manevi değerlerimiz çerçevesinde iyi insan olma gayesinde yetiştiren siz kıymetli öğretmen ve yöneticilerimiz devletin gülen yüzüsünüz. Bu açıdan değerlendirildiğinde sistemin koordinasyonu, paydaşların motivasyonu, olası sorunların çözümü eğitim liderlerinin sağlıklı iletişimi ile mümkün olacaktır. Tam da bu noktada kendini geliştiren, geliştirme çabasında olan siz kıymetli eğitim liderlerimize katkı sağlamak amacıyla bir arada bulunuyoruz. Öğreneceğimiz, öğrendiğimizi uygulayacağımız ve öğrendiğimizi öğreteceğimiz bir program olmasını temenni ediyorum” dedi.

Yılmaz’ın açılış konuşmasının ardından Eğitimci- Kurumsal İletişim Uzmanı İdris Koç, "Kurumsal İletişimde Görgü ve Nezaket Kuralları" konulu seminerinde, eğitimcilere ve idarecilere yol gösterecek bilgiler aktardı.