4 bin 426 hektarlık şehir merkezine yağmayan karın soğuğu donduracak

Yarından itibaren etkisini kaybetmesi beklenen yağışlı havanın yerini soğuk havaya bırakmasıyla birlikte sıcaklıklar eksi 18 dereceye kadar düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, Elbistan’da geçen Cuma günü başlaması beklenen kar, ilçe merkezini teğet geçti. 3 gün boyunca yağışlı havanın etkili olduğu 4 bin 426 hektarlık ilçe merkezinde m²’ye 26,4 kilogram yağmur düştü. Beklenen kar ise, Pazar günü yağmaya başladı. Özellikle sultan korusu ve Karahasanuşağı bölgelerinde etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu. Karayolları 58. Şube Şefliği ekipleri, teyakkuza geçerek Elbistan-Malatya, Elbistan-Nurhak, Elbistan-Göksun ve Elbistan-Gürün karayollarını ulaşıma açık tutmak için büyük uğraş verdi.

Elbistan Belediyesi ekipleri de; yaklaşık 20 cm’ye ulaşan kar nedeniyle sultan korusu ile Karahasanuşağı grup mahallelerindeki arterleri açık tutmak için günün ilk saatleriyle birlikte çalışmaya başladı.

Elbistan Kaymakamlığı, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mevsimin ilk tatil kararını aldı. Elbistan Kaymakamlığı tarafından ilçeye bağlı Karamağara ve Karahasanuşağı mahallelerindeki taşımalı eğitim yapılan okullar 20 Aralık Pazartesi günü tatil edildi.

Yoğun kar, sadece Elbistan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar, çevre ilçelerde de kendisini gösterdi. Nurhak, Afşin ve Göksun ilçelerinde okullarda eğitime 1 günlüğüne ara verildi. Birçok noktada aydınlatma direkleri, yoğun kar nedeniyle devrildi.

Kar yağışı ve sonrasında yaşanan trafik kazaları, Kahramanmaraş- Kayseri yolunun saatlerce ulaşıma kapanmasına neden oldu. Tekir Mahallesi tüneller bölgesi ile Göksun ilçesi arasında trafik akışı durunca kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Araçlar, saatler süren bekleyişin ardından ilerleyebildi.

Sibirya soğukları geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, yağışlı hava yarından itibaren etkisini kaybedecek. Elbistan’da çarşamba günü itibariyle az bulutlu bir hava beklenirken; sıcaklarda da 10 derecenin üzerinde bir düşüş görülecek. Çarşamba günü gece sıcaklıklarının eksi 10, gündüz sıcaklıklarının da eksi 6 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Perşembe günü gece sıcaklıklarının 6 derece daha düşerek eksi 16 derece olması tahmin ediliyor. 24 Aralık Cuma günü ise haftanın en soğuk günü olacak. Cuma günü termometreler gece eksi 18’i, gündüz de eksi 10’u gösterecek.