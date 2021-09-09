3’ü uzman 13 doktor atandı; 7 branş için de kadro açıldı

Sağlık Bakanlığı’nın 100. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası kapsamında yerleşenler listesi belli oldu. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün nezaretinde noter huzurunda çekilen kura sonucunda Elbistan Devlet Hastanesi’ne daha önceden açıklandığı gibi 3’ü uzman hekim olmak üzere 13 doktor ataması yapıldı. Bu kura sonucuna göre Elbistan Devlet Hastanesi’ne çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Eda Odakır, genel cerrah Mustafa Ballı ile beyin ve sinir cerrahı Mustafa Eren Yüncü atandı. Ahmet Soydan, Berke Güner, Cevdet Öksüz, Deniz Mercan, Furkan Akbudak, Hasibe Seda İnanç, Merve Özcan, Neslihan Köse, Nurettin Yanık ve Serkan Ayrılmış da tabip olarak Elbistan Devlet Hastanesi’nde görev yapacak isimler oldu.

Yeni kurada hem hastane hem de ADSM’ye atama yapılacak

2021 Yılı 2.Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası’nda da Elbistan Devlet Hastanesi ile Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne (ADSM) açılan münhal kadrolar belli oldu.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden yapılan duyuruda; söz konusu kura için Elbistan Devlet Hastanesi’ne 7 branşta uzman hekim ile 2 eczacı ve 2 tabip kadrosu açıldı. Uzmanlık branşları ise çocuk cerrahisi, gastroenteroloji, genel cerrah, göğüs hastalıkları, kalp ve damar cerrahisi, kardiyoloji ile ruh sağlığı ve hastalıkları olarak belirlendi.

Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin (ADSM) kadrosunu güçlendirecek atamalar, aynı kura kapsamında gerçekleştirilecek. Elbistan ADSM’ye endodonti, proteknik diş tedavisi, restoratif diş tedavisi alanlarında 3 diş hekimi atanacak.