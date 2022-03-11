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380 bin dönümde arazi toplulaştırma sürüyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Kahramanmaraş 20. Bölge Müdürlüğü, Elbistan ve Afşin ilçelerine bağlı 24 mahallede süren arazi toplulaştırma çalışmalarının 380 bin dekarda sürdüğünü duyurdu.

380 bin dönümde arazi toplulaştırma sürüyor
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DSİ Kahramanmaraş 20. Bölge Müdürlüğü’nce, Adatepe 1.kısım arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri projesi çalışmalarına ilişkin olarak bilgilendirmelerde bulunuldu.

​Buna göre, Adatepe 1.kısım arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri, Elbistan’a bağlı 20 mahalleyi kapsıyor. Çalışmalar, Ağlıca, Akören, Ambarcık, Balıkçıl, Büyükyapalak, Çatova, Çiçek, Doğan, Eldelek, Elembey, Evcihüyük, Gündere, Güvercinlik, Hacıhasanlı, Hasankendi, Izgın, Karaelbistan, Karahüyük, Küçükyapalak ve Yapraklı mahallelerinde sürdürülüyor.

Yine aynı proje kapsamında; Afşin İlçesine bağlı Afşinbey, Alimpınar, Çağılhan, Kötüre mahalleleri de projeye dahil edildi.

Başlatılan çalışmalar, 38 bin 49 hektar (380 bin 49 dönüm) alanda sürüyor. Çalışmalar kapsamında bugüne kadar 488 km tarla içi yol ve 24 adet menfez ile yol geçişi yapıldı.

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