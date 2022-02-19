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37 yaşındaki polis memuru, görevi başında yaşamını yitirdi

Elbistan’da görevi başındayken rahatsızlandığı öğrenilen 37 yaşındaki polis memuru hayatını kaybetti.

37 yaşındaki polis memuru, görevi başında yaşamını yitirdi
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Edinilen bilgiye göre, Elbistan Hükümet Konağı girişindeki güvenlik noktasında görev yapan 37 yaşındaki polis memuru Seyit Ahmet Aksu, akşam saatlerinde nöbeti devraldı. Sabah saatlerinde görevi devralmak için Hükümet Konağı’na gelen mesai arkadaşı, Aksu’yu hareketsiz şekilde buldu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde genç polis memurunun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Aksu’nun cansız bedeni, polis olay yeri ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından ön otopsi için Elbistan Devlet Hastanesi morguna konuldu. Aksu’nun, kalp krizi ya da beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm sebebinin Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsi ile belirleneceği öğrenildi.

Görevi başında hayatını kaybeden polis memuru Seyit Ahmet Aksu’nun, Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı olduğu bildirildi.

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