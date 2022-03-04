34 bin öğrenciyi depreme hazırlamak için eş zamanlı tatbikat yapıldı

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan işbirliği protokolü kapsamında Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında tatbikatı yapıldı. Elbistan’da tüm ilk ve orta dereceli okullardaki 34 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikat ülke genelinde saat 11.30’da eş zamanlı olarak yapıldı.

Tatbikat öncesinde AFAD gönüllüleri ve okullardaki Afete Hazırlık Kulübü tarafından tüm hazırlıklar yapılarak, öğrencilere olası deprem durumunda yapacakları anlatıldı. AFAD ve gönüllü deprem ekiplerinin hazır bekletildiği tatbikat, "Deprem Oluyor" anonsu ile başladı. Tatbikatta, senaryo gereği saat 11.30’da Elbistan’da 6.4 şiddetinde yaşandı. Öğrencilerin deprem anında paniklememeleri ve çömelerek sarsıntının bitmesini beklemeleri gerektiği hatırlatıldı. Öğrenciler, deprem esnasında ‘çök-kapan-tutun’ konumuna geçti. 40 saniye süren depremin ardından, 3 dakikanın altında öğrenciler güvenli bir şekilde acil toplanma alanında toplandı. Toplanma alanında öğretmenler tarafından yapılan yoklamada yine senaryo gereği binada mahsur kalan öğrenciler tespit edildi. Okul arama kurtarma ekiplerince okulda mahsur kalan öğrenciler güvenli alana getirildi ve ilkyardım ekiplerince müdahale edildi.

Tatbikat sonrası açıklamada bulunan Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, bölgemizin deprem kuşağında yer aldığını hatırlattı.

Depreme hazırlıklı olmak için okullarda çeşitli çalışmalar ve etkinlikler düzenlediklerini belirten Bayazıt, “Deprem, bölgemizin önemli bir gerçeği. Depremle yaşamayı öğrenmeliyiz. Vatandaşlarımızı ve öğrencilerimizi deprem konusunda bilgilendirmek biz eğitimcilerin temel görevlerindendir. Tatbikatlar yalnız öğrencileri değil, tüm vatandaşları, olası depreme karşı hazırlıklı olmamız gerçeğini bir kez daha ortaya koymuştur” diye konuştu.

Bayazıt, “İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlığımızın koordinesinde gerçekleştirilen bu tatbikata 122 eğitim kurumu ve okulumuzdaki yaklaşık 34 bin öğrencimiz ve öğretmenlerimiz katıldı. Bilindiği gibi mart ayının ilk haftası ülkemizde deprem haftası kapsamında etkinlikler yapılıyor. Deprem haftasında İçişleri Bakanlığı, AFAD başkanlığı koordinasyonunda 2022 yılını 'Afet Tatbikat Yılı' ilan etti. Afet bilincinin sağlanması, afetlere karşı hazırlıklı toplum oluşturmak bu tatbikatların en temel amacıdır” ifadelerini kullandı.