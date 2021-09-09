2.ve 3.doz aşınızı mutlaka olun uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarına göre; aşılama oranları giderek artıyor. 100 milyonu geçen aşılama sayılarının ışığında çift doz ve en az bir doz aşı olma oranı da giderek yükseldi. 18 yaşın üzerinde en az 1 doz aşı olanların oranını yüzde 80'lerde, 2 doz aşı olanların sayısı ise yüzde 62'lerde seyrediyor.

Uzmanlar, 2 doz aşı yapılması ve tedbirlere uyulması konusunda uyarıyor. Aşı tedarikinin hızlanmasıyla 2 doz aşı arası bekleme süresinin de düştüğünü hatırlatan uzmanlar, birçok kişinin 2. doz aşı hakkı geldiği halde ilk doza güvenerek 2. dozu ihmal ettiğine dikkat çekiyor. Tek doz aşının yeni varyantlara karşı tam koruma sağlayamadığını belirten uzmanlar, bu durumun da salgının durdurulmasının karşısındaki en büyük handikap olduğuna işaret ediyor.

1.doz aşısını Biontech yaptıranların 21 günden sonra 2.dozunu olması gerekiyor. 1.doz aşısını Sinovac yaptıranların ise 2.doz aşısını 28 gün sonra olması gerekli. 2 Sinovac aşısı yaptırmış olanların ise 3 ay sonra 3.aşılarını mutlaka yaptırmasının önemine dikkat çekiliyor. 2 doz Biontech aşısı olanlar içinse 3.doza ihtiyaç duyulmuyor.