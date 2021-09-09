Notice: Undefined index: license in /home/elbistan/public_html/index.php on line 0

Notice: Undefined index: hava in /home/elbistan/public_html/servisler.php on line 0

Notice: Undefined index: sosyal_instagram in /home/elbistan/public_html/servisler.php on line 0

Notice: Undefined index: sosyal_youtube in /home/elbistan/public_html/servisler.php on line 0

Notice: Undefined variable: sql_paylas in /home/elbistan/public_html/_modules/haber.php on line 0

Notice: Undefined variable: onceki in /home/elbistan/public_html/_modules/haber.php on line 0

Notice: Undefined variable: onceki in /home/elbistan/public_html/_modules/haber.php on line 0

Notice: Undefined variable: onceki in /home/elbistan/public_html/_modules/haber.php on line 0

Notice: Undefined variable: sonraki in /home/elbistan/public_html/_modules/haber.php on line 0
2.ve 3.doz aşınızı mutlaka olun uyarısı
Notice: Undefined variable: video in /home/elbistan/public_html/_themes/hs-rush-php/meta.php on line 20
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Eylül’de Kahramanmaraş’ta
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Eylül’de Kahramanmaraş’ta
Başkan Bozan, belediyenin gelir gider tablosunu paylaştı
Başkan Bozan, belediyenin gelir gider...
Polisten okullarda güvenlik çemberi
Polisten okullarda güvenlik çemberi
Gökkuşağının tüm renkleri bu mısırda!
Gökkuşağının tüm renkleri bu mısırda!
Kahramanmaraş, aşılamada mavi listede
Kahramanmaraş, aşılamada mavi listede
banner191
banner162

2.ve 3.doz aşınızı mutlaka olun uyarısı

Uzmanlar, yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 51,4'ünü aşısızların, yüzde 39,4'ünü ise çift doz Sinovac ile aşılanıp zamanı geldiği halde üçüncü dozunu yaptırmamış olanların oluşturduğunu hatırlatarak vatandaşlara 2.ve 3.doz aşı uyarısında bulundu.


Notice: Undefined index: hit in /home/elbistan/public_html/_themes/hs-rush-php/modules/haber.php on line 32
2.ve 3.doz aşınızı mutlaka olun uyarısı
banner167

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarına göre; aşılama oranları giderek artıyor. 100 milyonu geçen aşılama sayılarının ışığında çift doz ve en az bir doz aşı olma oranı da giderek yükseldi. 18 yaşın üzerinde en az 1 doz aşı olanların oranını yüzde 80'lerde, 2 doz aşı olanların sayısı ise yüzde 62'lerde seyrediyor.

Uzmanlar, 2 doz aşı yapılması ve tedbirlere uyulması konusunda uyarıyor. Aşı tedarikinin hızlanmasıyla 2 doz aşı arası bekleme süresinin de düştüğünü hatırlatan uzmanlar, birçok kişinin 2. doz aşı hakkı geldiği halde ilk doza güvenerek 2. dozu ihmal ettiğine dikkat çekiyor. Tek doz aşının yeni varyantlara karşı tam koruma sağlayamadığını belirten uzmanlar, bu durumun da salgının durdurulmasının karşısındaki en büyük handikap olduğuna işaret ediyor.

1.doz aşısını Biontech yaptıranların 21 günden sonra 2.dozunu olması gerekiyor. 1.doz aşısını Sinovac yaptıranların ise 2.doz aşısını 28 gün sonra olması gerekli. 2 Sinovac aşısı yaptırmış olanların ise 3 ay sonra 3.aşılarını mutlaka yaptırmasının önemine dikkat çekiliyor. 2 doz Biontech aşısı olanlar içinse 3.doza ihtiyaç duyulmuyor.


Notice: Undefined variable: iliski_makale in /home/elbistan/public_html/_themes/hs-rush-php/modules/haber.php on line 120
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
2.ve 3.doz Aşınızı Mutlaka Olun Uyarısı


Notice: Undefined index: karikatur in /home/elbistan/public_html/_themes/hs-rush-php/bottom.php on line 11

Notice: Undefined index: addthis in /home/elbistan/public_html/_themes/hs-rush-php/bottom.php on line 93

Warning: Illegal string offset 'dosya' in /home/elbistan/public_html/_themes/hs-rush-php/bottom.php on line 118

Notice: Undefined variable: roportaj in /home/elbistan/public_html/_themes/hs-rush-php/bottom.php on line 118

Notice: Undefined variable: video in /home/elbistan/public_html/_themes/hs-rush-php/bottom.php on line 118

Notice: Undefined index: mini_takvim in /home/elbistan/public_html/_themes/hs-rush-php/bottom.php on line 164

Notice: Undefined index: yaklasan_etkinlikler in /home/elbistan/public_html/_themes/hs-rush-php/bottom.php on line 164

Notice: Undefined index: reklamzvid in /home/elbistan/public_html/_themes/hs-rush-php/bottom.php on line 476