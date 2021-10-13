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2.bölge seçimleri tanımlandı

Tes-İş Sendikası’nın Afşin-Elbistan B Termik Santralinin 325 bakım onarım bölümünde yapılan delege seçimi tamamlandı.

2.bölge seçimleri tanımlandı
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Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (Tes-İş) Afşin Şubesi’nde 12. Olağan Genel Kurulu’na esas teşkil edecek delege seçimleri Afşin Elbistan B Termik Santralinde kurulan sandık ile devam etti. Mevcut başkan Mustafa Kılıç’la birlikte Hayri Yücel ve Mehmet Mert aday olduğu seçimlerde 21 delege seçildi.

Sandık başına giden enerji işçileri mevcut başkan Mustafa Kılıç’a 194, Mehmet Mert’e 78 ve Hayri Yücel’e 22 oy çıktı.

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (Tes-İş) Afşin Şubesi Başkanı Mustafa Kılıç, şuana kadar yapılan seçimlerde toplam 92 delege sayısına ulaştı.

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2.bölge Seçimleri Tanımlandı