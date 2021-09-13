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26 milyon lira kıymet biçilen arsaya alıcı çıkmadı

Elbistan Belediyesi’nin hizmet alanı olarak kullandığı ve 26 milyon 390 bin lira değer biçilen 23 bin 991 metrekarelik arsaya alıcı çıkmadı.

26 milyon lira kıymet biçilen arsaya alıcı çıkmadı
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İlçeye bağlı Güneşli Mahallesi’nde mülkiyeti Elbistan Belediyesi’ne ait olan ve halihazırda hizmet alanı olarak kullanılan 23 bin 991 metrekarelik arsanın, 3 ayrı parsel olarak toplam 26 milyon 390 bin lira muhammen bedelle satılması kararlaştırılmıştı. Satışa çıkarılan 5 bin 653 m² ve 12 bin 391 m²’lik 2 parselin vasfı küçük sanayi alanı (KSA) olarak belirlenmiş, 5 bin 946 m²’lik bölüm ise ticaret alanı olarak vasıflandırılmıştı. Her üç parsel için de m² fiyatı olarak 1 milyon 100 bin lira belirlenmişti. Buna göre; 5 bin 653 m²’lik parsel için 6 milyon 218 bin 905, 12 bin 391 m²’lik parsel için 13 milyon 630 bin 254 ve 5 bin 946 m²’lik arsa için de 6 milyon 540 bin 963 lira muhammen bedel belirlenmişti. 3 parsel için belirlenen toplam bedel ise, 26 milyon 390 bin 122 TL olmuştu.

Kapalı teklif usulü arttırma şeklindeki düzenleneceği duyurulan ihaleye katılan olmadığı öğrenildi. Alıcı çıkmayan arsalar için yeniden ihale düzenlenip düzenlenmeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak.

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26 Milyon Lira Kıymet Biçilen Arsaya Alıcı çıkmadı