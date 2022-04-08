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25 yaşındaki genç, canına kıydı

Ekinözü’nde 25 yaşındaki genç, evlerinin 1 kilometre uzağındaki metruk binada kendisini asarak yaşamına son verdi.

25 yaşındaki genç, canına kıydı
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Alınan bilgi ve iddialara göre, 25 yaşındaki Cengiz Us, ilçeye bağlı Çiftlikkale Mahallesi’ndeki evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Oğlunu aramaya çıkan anne, metruk binayı kontrol ettiğinde ise korkunç manzara ile karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Us’un hayatını kaybettiğini belirledi. Us’un cansız bedeni, olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Yaşamına son veren Cengiz Us’un, intiharı ile ilgili olarak geride bir not bıraktığı öğrenildi.

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