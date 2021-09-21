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23 yaşındaki gencin öldüğü kazada otomobil sürücüsü tutuklandı

Elbistan-Darende karayolunda 23 yaşındaki gencin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasında otomobil sürücüsü A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

23 yaşındaki gencin öldüğü kazada otomobil sürücüsü tutuklandı
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Elbistan-Darende karayolunun Çatova Mahallesi kesiminde, arızalanan motosikletini tamir etmek için yol kenarında duran 23 yaşındaki Ahmet Türk’e bir otomobil çarpmıştı. Türk, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olay yerinden kaçan sürücü A.G., sabah saatlerinde Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı’na giderek teslim olmuştu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

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