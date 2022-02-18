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23 kişinin alınacağı geçici işe 775 başvuru!

Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) sürdürdüğü Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında Elbistan’daki okullarda görevlendirilecek 23 kişinin ismi, başvuru yapan 775 aday arasından noterin çektiği kura ile belirlendi.

23 kişinin alınacağı geçici işe 775 başvuru!
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İŞKUR tarafından uygulamaya konulan Toplum Yararına Projesi (TYP) çerçevesinde, Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullarda 3 aylığına görevlendirilecek 23 temizlik görevlisinin belirlenmesi için Elbistan Halk Eğitimi Merkezi’nde (HEM) kura çekimi yapıldı. Noter huzurunda yapılan kura çekimi öncesinde çoğunluğu bayanlardan oluşan adaylar ise, erken saatlerden itibaren Halk Eğitimi Merkezi’ne geldi. Temizlik işçisi alımı için toplam 775 kişi başvuru yaptı.

İsmi çıkanların izlemesi gereken prosedürlerin anlatılmasının ardından kura çekimi başladı. Kura çekimi esnasında, adayların gözü isimlerinin yazılı olduğu kağıtlarla dolu şeffaf kutuya, kulakları ise noterin ağzından çıkacak isme kilitlendi. Noter huzurunda yapılan kura çekiminde alınacak personellerin isimleri 775 kişi arasından belirlendi ve kayıt altına alındı. TYP kapsamında okullarda görevlendirileceklere asgari ücret tutarında ödeme yapılacak. İsmi çıkanlar, 1 Mart’ta işbaşı yapacak ve 30 Mayıs’a kadar çalışacak.

Öte yandan, Afşin’deki 12 kişilik ilana 390, Ekinözü’ndeki 5 kişilik ilana 146 ve Nurhak’taki 5 kişilik ilana da 242 kişinin başvuru yaptığı öğrenildi.

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23 Kişinin Alınacağı Geçici Işe 775 Başvuru