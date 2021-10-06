22 mahalledeki 119 taşınmaz satışa çıkarıldı

Büyük çoğunluğu konut ve ticaret alanı vasfındaki taşınmazların toplam muhammen bedeli ise 24 milyon 90 bin lira olarak belirlendi.

Elbistan Belediyesi, bugüne kadarki en büyük taşınmaz satış ihalelerinden birini gerçekleştirecek. 6’sı merkez ve 16’sı da kırsal olmak üzere 22 mahalledeki 119 taşınmazın satışı, 3 gün peş peşe yapılacak ihale ile gerçekleştirilecek. Satışı yapılacak olan taşınmazların büyük çoğunluğu ise konut alanı vasfında. Daha sonra ise ticaret alanı ile imar durumu A2 ve A3 olan taşınmazlar geliyor. Söz konusu 119 taşınmazın ihaleleri 25 Ekim’de başlayıp 27 Ekim’de sona erecek.

Satılacak taşınmazlar ise, Akarca, Çiçek Dağdere, Esentepe, Gökçek, Günaltı, Güneşli, Horhor, İkizpınar, Kümbet, Kızılcaoba, Köprübaşı, Pınarbaşı, Sarıyatak, Sevdilli, Taşburun, Tepebaşı, Topallı, Toprakhisar, Uzunpınar ve Yoğunsöğüt mahallelerinde yer alıyor. En fazla satışın yapılacağı taşınmaz ise, Taşburun Mahallesi’nde bulunuyor. Bu mahallede, konut ve ticari alan vasfındaki 31 taşınmaz satılacak. İkinci sırayı ise Tepebaşı Mahallesi alıyor. Tepebaşı’nda ise toplam 15 taşınmazın satılması planlanıyor. Satışa çıkarılan 119 parsel için belirlenen muhammen bedel ise 1190 lira ile 2 milyon 779 bin lira arasında değişiyor. En yüksek muhammen bedel, Taşburun Mahallesi’ndeki 3 bin 706 m²’lik taşınmaz için isteniyor. Konut alanı vasfındaki arsa için 2 milyon 779 bin lira kıymet biçildi. Taşınmazların toplam muhammen bedeli ise 24 milyon 90 bin 537 olarak hesaplandı.

Elbistan Belediyesi Meclis Salonu’ndaki ihalede, taşınmazların tapu ve satış masrafları ihaleyi alan kişi tarafından ödenecek. Alıcı, onaylanan ihale kararının kendisine bildirilmesinden 15 gün içerisinde ihale toplam bedelinin yüzde 50’sini peşin olarak ödeyecek. Kalan kısım ise 3’er aylık 2 eşit taksitte ödenecek.