2022 yılı alt yapı yatırımlarıyla ilgili istişare toplantısı düzenlendi

Elbistan’da, ilçe ve büyükşehir belediyesi başta olmak üzere 2022 yılı alt yapı yatırımlarıyla ilgili planlamalar başladı. Kentte, KASKİ tarafından yapılacak içme suyu şebekesinin yenilenmesi çalışması bu yıl başlayacak. Halihazırda atık su tesisi ile ilgili olarak çalışmalarını sürdüren KASKİ, içme suyu şebekesi için şehrin büyük bölümünde kazı yapacak. Aynı zamanda AKEDAŞ ve ARMADAŞ’ın da 2022 yılı alt yapı çalışmaları plan doğrultusunda sürecek. Kentte 200 kilometrenin üzerinde bir yol ağında yapılacak içme suyu, elektrik ve doğal gaz başta olmak üzere tüm çalışmalarla ilgili olarak AK Parti Elbistan İlçe Teşkilatı’nda istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıya Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, Büyükşehir Belediyesi Kuzey İlçeler Dairesi ve KASKİ idarecileri ile belediye meclis üyeleri ve partililer katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş yaptı. Başkan Tıraş, “Şehrimizde 2022 yılında Elbistan Belediyesi’nin yapacağı yatırımlar, imar planı ve aynı zamanda 2022-2023 yılına kadar uzayacak içme su şebekelerinin yapımı ve bunlarla ilgili teşkilatımızla bir istişare toplantısı düzenledik. İnşallah Elbistan’ımızda 2022 yılı yatırımları istişaremiz hayırlı olur. Amacımız Elbistan’a hizmet. İçme suyunda 300 milyon lira gibi bir altyapı çalışması var. Mehmet Gürbüz başkanıma, Hayrettin Güngör başkanıma huzurlarınızda teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra alt yağı yatırımları slayt eşliğinde sunum yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, 2022’nin kent merkezinde alt yapı yatırım yılı olacağını vurguladı.

Başkan Gürbüz, şöyle konuştu:

“KASKİ, Elbistan’da girilmedik sokak bırakmayacak. İçme suyu ile ilgili 14 mahallemizin tamamında bütün şebekeyi yenilecekler. Bu hummalı bir çalışma. Büyük ve ciddi bir emektir. Atık su arıtma, katı atık bertaraf tesisi, içme suyu, kanalizasyon yatırımları ve onun dışındaki büyükşehirim çevre yatırımlarının Elbistan’daki yaklaşık maliyeti 680 milyon TL. Bu vesile ile kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e de huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ancak bu bir nimetle beraber bir külfeti de getiriyor. Doğal gaz çalışmaları ile beraber kazı çalışmalarında ciddi mağduriyetler oluştu. Biliyorsunuz kazıyı yapıyor teknik arkadaşlarımız, arkasından 20 gün bir test aşaması var. Test aşaması bittikten sonra ilgili çukurların üzeri asfaltla kaplanabiliyor. Dolayısıyla oradaki zemin sertleşmesi ve asfalt noktasında 20 günlük bir bekleme süreci var. Bu da teknik anlamda yapmamız gereken bir şey. Gaz verip test ediyorlar. Bunu başarı ile sağladıkları zaman üzerini biz asfaltla kapatabiliyoruz. Bazen hemşerilerimiz‘Yollarımızda bazı yerlerde çukurlar oldu onları doldurulması gerekiyor’ şeklinde eleştiri yapıyor. Biz bunu altyapı yatırımı sağlayan kurumlardan takip ediyoruz, denetliyoruz, hatta onların yapamadığı eksik olan yerlerde de Elbistan Belediyesi olarak bunları tamamlıyoruz.”

Alt yapısı bitmeyen yerlerde yapılacak asfalt çalışmalarına değinen Başkan Gürbüz, “Doğalgaz çalışması yapan firmamız da yaklaşık yüzde 70’lik kısmını tamamladığını, yüzde 30’luk kısmın ise 2022 yılı sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi. Biz onlardan yatırım programlarını istedik. Ona göre asfalt ve kilit parke programlarımızı da çıkardık. Allah nasip ederse kırsal mahallelerimizde artık kilit parke ile ilgili ihtiyaç bırakmayacağız.

Kent merkezimizde kaldırımlarla ilgili sorunları çözeceğiz. Ama asfaltla ilgili yatırım yapan firmaların yatırımlarının tamamlanmasını bekleyeceğiz. Aksi halde ciddi bir atıl yatırım olur. Alt yapısı olmayan yerlerde üst yapı yatırımını yapamayacağız. Üst yapıda sadece yama çalışmalarını yapıp vatandaşlarımızın mağdur edilmemesini temin etmeye çalışacağız. Yüzde 30’luk bir kısım küçümsemeyin. Cumhuriyet mahallesine henüz girilmemiş, Orhangazi mahallemizin büyük bir kısmına girilmemiş, Güneşli mahallesinde girilmemiş yerlerimiz var. Esentepe, Tepebaşı, Bahçelievler o taraflara hiç girilmedi. Yani aslında o yüzde 30 nüfusun yoğun yaşadığı bir bölge. Orada da bu çalışmaların yapılması ile birlikte yılsonu itibari ile doğalgazla ilgili sorunlarımızı bitirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

Elbistan’da tüm bu yatırımların tamamlanması ile birlikte gelecek vizyonunun da büyük ölçüde hazır olacağının altını çizen Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Hangi şehri incelerseniz inceleyin aynı süreçten geçiyor. Biraz sabretmemiz gerekiyor. İnşallah bunlar tamamlandığında Elbistan 2023’e değil, 2051’e 2071’e hazır hale gelecek yatırımları ile beraber.

Kent merkezinde yaklaşık 15 metre yol çapının üzerinde kaldırımları ile birlikte 20 metre profilli tüm yollar anakent belediyesine devredilmiştir. Bunlarının tamamının bakımı, onarımı, her türlü yatırım çalışmaları büyükşehir belediyesi tarafından gerçekleştirilecektir. Kırsal mahallelerimizdeki grup yolları olarak ifade etmiş olduğumuz yerlerin asfalt yapım çalışmaları da yine büyükşehir belediyesi tarafından gerçekleştirilecektir.

Alt yapı yatırımcısı kurumların 2022 yılı içerisinde Elbistan’da yapacakları yatırımları detayları ile anlatıp bu konuda sizlerden gelen katkıları da almak istiyorum. Elbistan’da 2022-2023-2024 yılında yapılmasını istediğiniz en öncelikli sorunları sorduğumuz bir anket çalışmamız oldu. Vatandaşımızın fikri bizim için çok değerlidir. Çünkü bizim yatırımlarımızı, teşkilatımız, meclis üyelerimiz, kıymetli hemşerilerimizin vereceği fikirler belirleyecek. Tüm hemşerilerime ifade etmek isterim ki buradan gelen görüşler doğrultusunda yatırımlarımızı yeniden gözden geçireceğiz, örtüşen yatırımlarımızı hızlıca hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

Toplantı, paydaş kurumların sunumları ile sona erdi.