200 kırsal mahallenin yolu açıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının ardından kar küreme ve tuzlama çalışmaları başlatıldığı belirtildi.

Merkez ilçeler başta olmak üzere 11 ilçede çalışmalarını yoğunlaştıran yaklaşık 400 kişilik ekibin 250 araçla kapalı olan 200 kırsal mahalle yolunun tamamını ulaşıma açtığı aktarılan açıklamada, AKOM Çağrı Merkezi'ne düşen ihbarlara da anında müdahalelerin devam ettiği kaydedildi.

Kar yağışının etkili olduğu 3 günde toplamda yaklaşık bin 300 cadde, bulvar, ara sokak, kavşak ve grup yolunu yeniden ulaşıma açıldığı belirtilen açıklamada, 2003 yılından bu yana en yoğun kar yağışının görüldüğü vurgulandı.

Kar kalınlığının ortalama 55 santimetre olarak ölçüldüğü kentte mobilize ekipler, açılan yollarda buzlanma riskine karşı solüsyon ve tuzlama uygulamalarını aralıksız sürdürüyor