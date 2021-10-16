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200 bayi arasında birinci oldu

Elbistan Vizyon İletişim, Turkcell’in düzenlediği yarışmada 7 ildeki 200 bayi arasında birincilik elde etti.

200 bayi arasında birinci oldu
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Turkcell, en çok faturalı hat satan ve faturalı hatlar üzerine cihaz veren bayisini belirlemek amacıyla bir yarışma düzenledi. Elbistan Vizyon İletişim de bu yarışmada 7 ildeki 200 bayi arasından birinci oldu.

Elbistan Vizyon İletişim Sahibi Ergün Taşolar, Turkcell’in bayilerine yönelik olarak düzenlediği yarışmalarda 10 yılda 12 birincilik elde ettiğini söyledi.

Son yarışma ile birincilik sayısını 13’e çıkardıklarını belirten Taşolar, aldıkları ödül ve plaketlerin de kendileri için büyük anlam ifade ettiğini vurguladı.

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200 Bayi Arasında Birinci Oldu