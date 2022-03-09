200 bayi arasında birinci oldu

Elbistan Vizyon İletişim, Turkcell’in düzenlediği yarışmada 7 ildeki 200 bayi arasında birincilik elde etti.

Turkcell, 14 yıldır en çok faturalı hat satan ve faturalı hatlar üzerine cihaz veren bayisini belirlemek amacıyla yarışma düzenliyor. Yarışmaya, 7 ildeki 200 bayi katılıyor. Elbistan Vizyon İletişim, 2021-2021-2022 yıllarını kapsayan bu yarışmada 200 bayi arasından birinci oldu.

Elbistan Vizyon İletişim Sahibi Ergün Taşolar, Turkcell’in bayilerine yönelik olarak düzenlediği yarışmalarda 14 yılda 12 birincilik elde ettiğini söyledi.

Son yarışma ile birincilik sayısını 12’ye çıkardıklarını belirten Taşolar, aldıkları ödül ve plaketlerin de kendileri için büyük anlam ifade ettiğini vurguladı.

Firmasının birincilik kürsüsüne çıkmasındaki katkılarından dolayı tüm Elbistan ve bölge halkına teşekkür eden Taşolar, “14 yılda 12 birincilik almak bizleri çok mutlu etti. Türkcell’e ve bizlere güvenen tüm halkımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bu yarışmalarda emeği geçen Türkcell ailesine, Bölge Müdürümüz Sayın Nihat Kurtoğlu’na satış yöneticimiz Fatih Erdem, Gökhan Canbolat, Mehmet Öztürk, Eshabil Büyüksapan ve Devabil Kahveci’ye teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.