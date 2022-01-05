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20 yaşındaki gençten haber alınamıyor

Elbistan’da çalıştığı işyerinden izin alıp ayrıldıktan sonra kendisine ulaşılamayan 20 yaşındaki genç, her yerde aranıyor.

20 yaşındaki gençten haber alınamıyor
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20 yaşındaki Beytullah Ceran, 4 Ocak Salı günü öğle saatlerinde sanayi sitesinde çalıştığı işyerinden izin alarak ayrıldı. Telefonuna da ulaşılamayan Ceran, akşam saatleri olmasına rağmen evine dönmedi. Ceran’ı, ilk etapta kendi imkanları ile arayan ailesi, oğullarına bir türlü ulaşamadı. Güvenlik güçlerine kayıp başvurusunda bulunan aile, çocuklarını gören ya da yerini bilenlerin 112 Acil İmdat Hattı veya 0541 420 0210 numaralı telefona bildirmelerini istedi.

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20 Yaşındaki Gençten Haber Alınamıyor