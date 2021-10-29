2 uyuşturucu satıcısı daha tutuklandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, düzenledikleri iki ayrı operasyonla uyuşturucu ticaretine darbe vurdu.

Alınan bilgilere göre; ilçedeki bir ikamette narkotik ekiplerince arama yapıldı. Aramada, 12 parça halinde satışa hazır şekilde toplam 42,62 gram metamfetamin maddesi ile 1 adet de hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak M.A. adlı şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

İkinci olayda ise; bir şahsın üst aramasında 4 parça halinde toplam 5,59 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Soruşturmanın devamında bir ikamete operasyon düzenleyen narkotik ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan firari olarak aranan M.S. adlı şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, işlemleri sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin, uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarının aralıksız olarak süreceği bildirildi.