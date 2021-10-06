2. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri 18 Ekim’de başlıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 2. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri’nin başlamasına sayılı günler kaldı. 18 Ekim Pazartesi günü start verilecek etkinlikler kapsamında, 15 ülkeden yazar ve şair kentin birçok noktasında okuyucularıyla buluşacak. Edebiyatın başkentinde 22 Ekim Cuma gününe kadar, 5 gün boyunca düzenlenecek 100’e yakın etkinlikte edebiyattan, sinemaya, şiirden, müziğe kadar birçok alanda usta isimler konuk edilecek. Etkinlikler kapsamında; kısa film, müzik, resim, şiir okuma ve yazma, deneme ve mektup branşlarında düzenlenen 14 yarışmada da ödüller sahibini bulacak.

Etkinlik takvimine ilişkin Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Kahramanmaraş’ta 15 farklı ülkeden şair ve yazarın katılımıyla 100’e yakın etkinlik gerçekleştireceğiz. Söyleşiler, açılış etkinliği ve konferansları içeren ilk gün, Yazarlar Okullarda adlı etkinliklerimizle başlayacak. Dünyanın farklı yerlerinden gelen yazar ve şairler bu etkinlikle etkinlik süresince şehrimizdeki muhtelif bölgelerde yer alan 20 okulumuzda öğrencilerimizle buluşacak. 18 Ekim Pazartesi günü Mehmet Akif Kültür Merkezi’nde 13.30’da gerçekleştirilecek Açılış ve Yarışmalar Ödül Töreni’nin ardından Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi ve Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde usta yazarların katılımıyla konferanslar düzenlenecek” bilgisi aktarıldı.

Etkinlikler kapsamında tiyatro ve konser etkinliğinin de sanatseverlerle buluşturulacağı belirtilerek, “19 Ekim Salı günü Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde saat 18.30’da ‘Aşk ile Yoldaş’ adlı tiyatromuz seyirciyle buluşacak. 20 Ekim Çarşamba günü ise 19.30’da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde Sanatçı İsmail Altunsaray’ın ‘Karacaoğlan’dan Neşet Ertaş’a Türküler’ konseri düzenlenecek” açıklamalarında bulunuldu.

Açıklamanın devamında ise özel bir etkinliğin de düzenleneceği vurgulanarak, “21 Ekim Perşembe günü saat 15.00’da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde İki Şehrin Hikayesi: Kahramanmaraş - Trabzon adlı özel oturum düzenlenecek. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nun anlatımlarıyla gerçekleştirilecek etkinlikte, iki şehrin kadim bağları masaya yatırılacak. Kahramanmaraş-Trabzon Fotoğrafları Sergisi ile devam edecek özel oturum sonrası, ‘Bir Kemençe, Bir Bağlama: Bir Kahramanmaraş Bir Trabzon Türküsü’ konseri de verilecek” cümleleri kullanıldı.

Takvim süresince İhsan Fazlıoğlu, Derviş Zaim, M. Fatih Andı, Mustafa Çiftci, Dursun Ali Tökel, Haşim Şahin, Turgay Anar, Cemal Şakar, Güray Süngü, Ali Ayçil, Zeynep Arkan, Güven Adıgüzel ve Hüseyin Akın gibi birçok usta ismin ağırlanacağı ifade edilen açıklamada, “22 Ekim Perşembe etkinliğimizin son gününde ise Kapanış ve Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri töreni gerçekleştirilecek. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde saat 19.00’da düzenlenecek etkinlikte, birçok ödül sahibiyle buluşturulacak” bilgisi aktarılırken etkinlik takvimine ilişkin ayrıntılı bilgilere https://www.kmedebiyatgunleri.com/ adresinden ulaşılabileceği belirtildi.