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2 taşınmaz, 49 yıllığına yatırım yeri olarak tahsis edildi

Kahramanmaraş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 34 dönümlük 2 parselin, 1 yılı ücretsiz olmak üzere 49 yıllığına yatırım yeri olarak tahsis edileceğini duyurdu.

2 taşınmaz, 49 yıllığına yatırım yeri olarak tahsis edildi
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Müdürlüğün internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, Göksun ilçesine bağlı Bozhüyük Mahallesi’ndeki biri 26 diğeri ise 14 dekar büyüklüğündeki 2 taşınmaz, yatırım yeri olarak tahsis edilecek. Ham toprak vasfında olan ve her ikisinin de ana yola cephesi bulunan taşınmazlarda 49 yıllık irtifak hakkı kurulacak. Yatırımcılara ise bedelsiz olarak bir yıl süreli ön izin verilecek. 26 dönümlük alan için 313 bin, 14 dönümlük alan için de 170 bin lira muhammen bedel belirlendi.

Yatırım yeri tahsisi teşvikinden; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca verilmiş yatırım teşvik belgesi sahibi olan veya yatırım teşvik belgesine esas olmak üzere yeri tahsis edileceğine ilişkin yazı verilmiş olanlar yararlanabilecek.

İrtifak hakkı veya kullanma iznine konu taşınmazlar üzerinde gerçekleştirilecek toplam yatırım tutarı,  taşınmazlar için belirlenen rayiç değerin,  tarım, hayvancılık ve eğitim yatırımları için bir, turizm yatırımları için iki, diğer yatırımlar için üç katından az olmayan; yatırımın ne şekilde finanse edileceğini beyan eden ve diğer şartları yerine getiren gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilecek.

Başvuruda bulunmak isteyen yatırımcılar, 26 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 16.00’ya kadar Kahramanmaraş Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne başvuru bedeli yatırmaları gerekecek.

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2 Taşınmaz49 Yıllığına Yatırım Yeri Olarak Tahsis Edildi