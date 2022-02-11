2 gecede 11 farklı adresten hırsızlık yapan zanlılar tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, kentte 2 gecede 11 ayrı adreste hırsızlık olayı yaşandı. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, peş peşe gerçekleşen hırsızlık olaylarının faillerini yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı. Asayiş ekipleri, hırsızlık yapılan adreslerde şüphelilerin bıraktığı parmak izleri ile güvenlik kameralarından yola çıkarak zanlıların kimliklerini belirledi. 2 kişi oldukları ortaya çıkan Suriye uyruklu 14 yaşındaki A.E. ile A.N. (18), polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi’ne sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.

Zanlılar, Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.